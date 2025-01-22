سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 فى مصر.. تحديث لآخر الأسعار

كتبت ريهام الباشا

سجلت أسعار الفضة اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى مصر، ارتفاعا طفيفا وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، وتأتي هذه التحركات في الأسعار على خلفية التقلبات المستمرة في أسعار المعادن النفيسة عالميًا، وتأثيرات أسعار صرف الدولار محليًا، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الفضة في السوق المصرية.

ومع تنامي الطلب على الفضة كبديل استثماري للذهب، ازدادت اهتمامات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وسط توقعات بمزيد من التحركات في الأسعار خلال الأيام المقبلة، وهذا التغير يعكس تأثر السوق المصرية بتوجهات الأسواق العالمية وتذبذب مؤشرات الاقتصاد العالمي."

وسجل سعر جرام الفضة اليوم في مصر كالتالي..

- سعر الأونصة عالمياً سجل 1,544.63 جنيه للجرام.

- الفضة عيار 999 (الفضة النقية) 50.86 جنيه للجرام.

- الفضة عيار 958 (الفضة البريطانية) 48.73 جنيه للجرام.

- الفضة عيار 925 (الفضة الإيطالى أو الإسترليني) 47.05 جنيه للجرام.

- جرام فضة عيار 916 بـ 46.59 جنيه للجرام.

- جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) 44.51 جنيه للجرام.

- الفضة عيار 800 (الفضة المصرية) 38.72 جنيه للجرام.

- الفضة عيار 750 (فضة منخفضة النقاء أو تجارية) سجل 36.30 جنيه للجرام.

- جرام فضة عيار 585 بـ 29.76 جنيه للجرام.

العوامل المؤثرة على أسعار الفضة:



- الأسعار العالمية: ترتبط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسواق العالمية.



- سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية: يؤثر تقلب سعر الصرف على تكلفة استيراد الفضة والمواد الخام.



- العرض والطلب: زيادة الطلب على الفضة، سواء لأغراض استثمارية أو صناعية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.



- التضخم والتغيرات الاقتصادية: تؤثر معدلات التضخم والسياسات الاقتصادية على القوة الشرائية للعملة، مما ينعكس على أسعار المعادن الثمينة.



نصائح للمشترين والمستثمرين:



- متابعة الأسعار: ينصح بمتابعة أسعار الفضة بشكل دوري، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.



- التحقق من العيار: عند الشراء، تأكد من العيار والتأكد من الختم الذي يوضح درجة نقاء الفضة.



- الاستفسار عن المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من محل لآخر، لذا يُفضل الاستفسار والمقارنة قبل الشراء.



- الشراء من مصادر موثوقة: لضمان جودة المنتج والحصول على أفضل الأسعار، يُنصح بالشراء من محلات وموزعين ذوي سمعة جيدة.