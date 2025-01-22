سعر الذهب اليوم فى مصر يتراجع الآن 10 جنيهات بالتعاملات المسائية

كتب إسلام سعيد

استطاع سعر الذهب اليوم أن يتخطى منطقة المستوى 2730 دولارا للأونصة عالميا، بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 1.4% ويستكمل اليوم الارتفاع لليوم الثالث على التوالي مقترباً من أعلى مستوى تاريخي سجله خلال العام الماضي عند 2790 دولارا للأونصة، فيما سجل سعر الذهب اليوم فى مصر تراجعا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.

الذهب العالمى

بيانات سوق الذهب العالمي تكشف، أن هناك بعض عدم اليقين بشأن متى يريد ترامب تنفيذ سياساته على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يتسبب في قدر كبير من عدم اليقين تجاه الدولار وهو المحفز الأساسي قصير الأجل الذي يقود النغمة الصعودية لسعر الذهب.

انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين مبتعداً عن أعلى مستوى سجله منذ أكثر من عامين خلال الأسبوع الماضى.

يذكر إن ضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، هذا بالإضافة إلى اعتبار الذهب استثمارا آمنا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسى.

صرح الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب انه بصدد فرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي وقال إن إدارته تناقش فرض تعريفات بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارا من الأول من فبراير.