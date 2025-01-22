اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يناير 2025 09:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الذهب اليوم فى مصر يتراجع الآن 10 جنيهات بالتعاملات المسائية

الأربعاء، 22 يناير 2025 05:12 م
سعر الذهب اليوم فى مصر يتراجع الآن 10 جنيهات بالتعاملات المسائية سعر الذهب اليوم فى مصر يتراجع رغم ارتفاعه عالميا - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استطاع سعر الذهب اليوم أن يتخطى منطقة المستوى 2730 دولارا للأونصة عالميا، بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 1.4% ويستكمل اليوم الارتفاع لليوم الثالث على التوالي مقترباً من أعلى مستوى تاريخي سجله خلال العام الماضي عند 2790 دولارا للأونصة، فيما سجل سعر الذهب اليوم فى مصر تراجعا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.

الذهب العالمى

بيانات سوق الذهب العالمي تكشف، أن هناك بعض عدم اليقين بشأن متى يريد ترامب تنفيذ سياساته على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يتسبب في قدر كبير من عدم اليقين تجاه الدولار وهو المحفز الأساسي قصير الأجل الذي يقود النغمة الصعودية لسعر الذهب.

انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين مبتعداً عن أعلى مستوى سجله منذ أكثر من عامين خلال الأسبوع الماضى.

يذكر إن ضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، هذا بالإضافة إلى اعتبار الذهب استثمارا آمنا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسى.

صرح الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب انه بصدد فرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي وقال إن إدارته تناقش فرض تعريفات بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارا من الأول من فبراير.







مشاركة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن

اسعار الذهب الان

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم

الذهب اليوم

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم مصر

اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 بالمصنعية

عيار 21 الآن 2024 في مصر

الذهب

سعر السبيكة

سعر الجنيه الذهب

سعر الأونصة

الأونصة

أسعار السبائك

سعر عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن






الرجوع الى أعلى الصفحة