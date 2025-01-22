سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى سلطنة عمان

كتب حسام الشقويرى

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الاربعاء، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار، ووصل عيار 24 مبلغ 34.050 درهم.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في أكثر من 11 أسبوعًا خلال التعاملات ، مقتربة من أعلى مستوى قياسي تم تحقيقه العام الماضي، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن نتيجة حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء:



عيار 24 سجل 34.050 ريال

عيار 22 سجل 31.200 ريال

عيار 21 سجل 29.800 ريال

عيار 18 سجل 25.525 ريال

عيار 14 سجل 19.850 ريال

عيار 12 سجل 17.025 ريال

الاونصة سجلت 1058.900 ريال

الجنيه الذهب سجل 238.300 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2751.03 دولار



