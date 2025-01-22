اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى سلطنة عمان

الأربعاء، 22 يناير 2025 12:00 م
سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى سلطنة عمان اسعار الذهب
كتب حسام الشقويرى

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ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الاربعاء، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار، ووصل عيار 24  مبلغ 34.050 درهم.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في أكثر من 11 أسبوعًا خلال التعاملات ، مقتربة من أعلى مستوى قياسي تم تحقيقه العام الماضي، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن نتيجة حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء:


عيار 24 سجل  34.050 ريال

عيار 22 سجل  31.200 ريال

عيار 21 سجل  29.800 ريال

عيار 18 سجل  25.525 ريال

عيار 14 سجل  19.850 ريال

عيار 12 سجل  17.025 ريال

الاونصة سجلت  1058.900 ريال

الجنيه الذهب سجل  238.300 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2751.03 دولار


 







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