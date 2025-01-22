سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025.. اعرف أحدث الأسعار

كتب عبد الحليم سالم

استقر سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 22 -1-2025 فى الأسواق، حيث ينعكس توافر الأسمنت على حركة المعمار في مصر ولا سيما في ظل ثبات أسعاره وسط زيادة طفيفة تراوحت بين 30 جنيها إلى 100 جنيه لمنتجات بعض الشركات للطن الواحد.

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك زيادة تراوحت من 30 جنيها إلي 100 جنيه في أسعار الأسمنت بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

ويعد الأسمنت من أهم الصادرات المصرية وفى مصر ما يزال الاسمنت يحافظ على استقراره السعري في الأسواق مع توافر المعروض حيث يتم استخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالي 5-7 سم.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري ، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 حيث يعتبر الإسمنت عصب مواد البناء ، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار وسط ترقب لتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة ويتراوح سعر الطن حاليا ما بين 3000 جنيه إلي 3350 جنيها، وسط توقعات بارتفاعات طفيفة في الأسعار الفترة المقبلة.

وهناك حالة من الوفرة فى المنتج ،مسجلا ما بين 3 آلاف إلي 3350 جنيه للمستهلك وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه في المصنع.