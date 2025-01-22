حسام الغمرى لـ "المهم": الإعلام الخارجى داعشى ساهم فى تسويق شخص ظهر بمسدس فى وجه الدولة

كتب الأمير نصرى

قال الإعلامى حسام الغمرى، إن الإعلام الخارجى التى يتغنى بالديمقراطية إلى إعلام داعشى يساهم فى تسويق شخص ظهر بمسدس ورصاصة فى وجه الدولة، موجها رسالة لأى حزبى أن محمد نصار بيطبل لأحمد المنصور وكلهم.

وتسائل حسام الغمرى، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "المهم" تقديم الإعلامى محمد الدسوقى رشدى، والمذاع على قناة ten، كيف عمل هؤلاء على تنجيم أحمد المنصور الداعشى الذى خاطب الدولة بمسدس؟

ووجه رسالة لأى شخصية حزبية هل يمكن أن تطل على شاشة كيف يتحولوا لقنوات داعيشة بإشارة من الممول؟ وهل تسمح لنفسك أن تشارك فى توقيع بيان شارك فيه أحد المنتمين لهذا الكيان الإخوانى.