تعاون بين «حماية المنافسة» و«القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية»

كتب مدحت عادل

وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك لتعزيز الجهود والمصالح المشتركة فى مجال نشر الوعى والثقافة القانونية بشأن الأحكام والقواعد الخاصة بها لدى مختلف فئات المجتمع وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز البحوث والدراسات فى مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.



نص بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات مشتركة، وتنمية أوجه التعاون فى المجالات القانونية، والعمل على تبادل الإنتاج العلمى من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغير ذلك، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة والاستفادة من المكتبات المتوفرة لدى الطرفين، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين لدى الطرفين.



أُقِيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ ورحب خلالها الدكتور محمود ممتاز بالحضور، معربًا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذى يأتى ترجمة لأشكال مختلفة من التعاون مع المركز خلال الفترة الماضية فى دراسة عدد من الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا التعاون الذى يسهم فى الرقابة على كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى والمساهمة فى عمليات الرصد التى يقوم بها جهاز حماية المنافسة خاصة فى مختلف محافظات الجمهورية لمكافحة كافة أنواع الممارسات الاحتكارية، ورصد سلوك المخاطبين بأحكام القانون فى تلك القطاعات والأسواق.



من جانبها؛ وجهت الدكتورة هالة رمضان، الشكر لرئيس جهاز حماية المنافسة وأعضاء الفرق الفنية بالجهاز على تعاونهم المستمر، وقالت أن هذا البروتوكول يأتى فى ضوء التعاون والتكامل بين كافة الجهات الإدارية والأجهزة بالدولة بهدف وضع السياسات الاجتماعية الرشيدة وحماية المجتمع من أية ممارسات ضارة، مشيرة إلى سابقة التعاون مع الجهاز فى إجراء الأبحاث بقطاعات الدواء والأغذية، مؤكدة على توجيهها بإتاحة كافة البيانات والمعلومات التى يحتاجها الجهاز للمساهمة فى القيام بدوره بحماية الاقتصاد الوطني.



وشهدت مراسم التوقيع تبادل الدروع الخاصة بالجهاز والمركز، وحضرها من جهاز حماية المنافسة كل من: القاضى أحمد عبد الناصر المستشار القانونى للجهاز، وسارة عبد الحميد -رئيس مركز الأونكتاد للتدريب على المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل المستشار القانونى للجهاز، وفؤاد على مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية بالجهاز، ومحمد أسعد المستشار الإعلامى للجهاز، ومن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كل من: المستشار محمد حسين نصر المستشار القانونى للمركز، والدكتورة نيفين جمعة رئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية السابق بالمركز، والدكتورة إكرام إلياس مستشار الاقتصاد بالمركز، والدكتور عمرو غنيم خبير أول علم اجتماع بالمركز وعضو لجنة العلاقات العامة، والدكتورة غادة رياض خبير الاقتصاد ومسؤول لجنة العلاقات العامة بالمركز، والدكتورة عهود شلبى باحث إحصائى وعضو لجنة العلاقات العامة بالمركز.