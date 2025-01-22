اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يناقش قضايا اجتماعية مهمة.. أبرزها القضية السكانية

الأربعاء، 22 يناير 2025 03:57 م
المجلس القومى للمرأة يناقش قضايا اجتماعية مهمة.. أبرزها القضية السكانية جلسات الدوار - المجلس القومي للمرأه
كتبت – سارة وائل

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فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، يقوم المجلس القومى للمرأه بمناقشة العديد من القضايا الهامة من خلال جلسات الدوار فى قرى محافظات الجمهورية.

وتشمل تلك القضايا: القضية السكانية والصحة الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء، والأمومة الآمنة، بالإضافة إلى التربية السليمة للأبناء من منظور طبى ودينى.

يتم عقد جلسات الدوار تحت رعاية البرنامج التوعوى الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة فى اطار المبادرة "بداية" وبالتعاون مع مديرية الأوقاف.

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مناقشات المجلس القومى للمرأة
 
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جانب من الحضور
 
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مناقشة قضايا اجتماعية
 
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الحضور






مشاركة

جلسات الدوار

المجلس القومي للمرأه

قضايا اجتماعية

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

القضية السكانية

الصحة الإنجابية

أهمية المباعدة بين الأبناء

الأمومة الآمنة

التربية السليمة للأبناء من منظور طبى ودينى



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