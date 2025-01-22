اليوم السابع
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الرئيس السيسي: لولا الأزمات لكانت أرقام قناة السويس وصلت 13 مليار دولار

الأربعاء، 22 يناير 2025 10:00 م
الرئيس السيسي: لولا الأزمات لكانت أرقام قناة السويس وصلت 13 مليار دولار الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عمل قناة السويس مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، باستمرار، مردفا: "كان بيجى من قناة السويس رقم معتبر جدا، وقبل ما يحصل اللى حصل كنا 10.5 مليار دولار، ولو كان الأمور استمرت بالشكل اللى ماشية بيه كنا بنتكلم فى 12 و13 مليار دولار".

أضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته فى احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة: "نواجه أزمات تتطلب أن نكون منتبهين، وكلنا مع بعضنا بفضل الله سبحانه وتعالى، والموضوع ده إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيوجدلنا له سبيل بالعمل والصبر والإرادة والعزيمة التى لا تلين والأخذ بالأسباب حتى نتجاوزه ويبقى تاريخ".

وتابع الرئيس السيسي: "كلما التحدي يزيد يجب أن يزيد الأمل مباشرة، ونشعر أن الأمور تحسنت عندما نجد أن قدرة الدولة تستطيع الإنجاز".







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