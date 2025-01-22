الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين إلكترونيا

سارة وائل

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين الذكية، وذلك ما نرصده في السطور التالية، حسب ما ورد بالموقع الرسمي لوزارة التموين.

دورة التعامل مع سرقة - تلف - فقد البطاقات الخاصة بالمواطن:

• يقوم المواطن في حالة سرقه البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.

• يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.

• تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاث أيام عمل رسمية.

• يقوم المواطن بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.

• تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

• يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

• يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال.

• يقوم المواطن باستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.

• يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.



المستندات المطلوبة لاستخراج استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- مستند يدل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.



شروط استخراج بدل فاقد من بطاقة التموين

1. أن يكون صاحب البطاقة التموينية وطالب الخدمة هو رب الأسرة فقط.

2. يجب ألا يكون منطبق على صاحب البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين "أونلاين":

1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنا.

2. اختر أيقونة "التموين".

3. تسجل الدخول أو أنشاء حساب جديد.

4. الاضغط على خانة "ابدأ الخدمة".

5. ستظهر أمامك كافة بيانات بطاقة التموين.

6. اضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

7. اضغط على كلمة "التالي".

8. اختر شحن بطاقة التموين عبر البريد، واكتب العنوان بشكل مفصل.

9. قم بسداد الرسوم عبر أحد وسائل السداد الإلكتروني.