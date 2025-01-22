اليوم السابع
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أسعار الدولار والعملات الأربعاء 22-1-2025 فى البنك الأهلى المصرى

الأربعاء، 22 يناير 2025 06:18 م
أسعار الدولار والعملات الأربعاء 22-1-2025 فى البنك الأهلى المصرى العملات
كتب محمد أسعد

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ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء 22-1-2025، حيث سجلت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التحركات الطفيفة في أسعار الصرف بين البنوك، وتأتي هذه التغيرات وسط متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع استمرار حالة الترقب بشأن تأثيرات السوق على حركة العملات.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وجاءت أسعار الدولار والعملات فى البنك الأهلى المصرى كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.23 جنيه للشراء.

52.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.88 جنيه للشراء.

62.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.28  جنيه للشراء.

163.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.35 جنيه للشراء.

13.42  جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.67 جنيه للشراء.

13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.75 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.







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