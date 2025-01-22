أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-1-2025

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.245 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم.

البورصة تربح 14 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.245 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.79%، والعرب على 4.77%، واستحوذت المؤسسات على 19.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 28.9 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 78.2 مليون جنيه، 283.7 ألف جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 37324 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11679 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1957 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والعربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير عدد 17 مليون سهم، 350 ألف سهم، 330 سهم، 6 آلاف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 805.4 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والأهرام للطباعة والتغليف، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، وكونتكت المالية القابضة عدد 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 163.9 ألف سهم، 200 مليون سهم، 445 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1.2 مليون سهم.

أسهم خزينة



أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 125 ألف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 787.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 429.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 83%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 268.1 مليون جنيه مقارنة مع 82.9 مليون جنيه بنسبة نمو 223%.

وحققت شركة الدلتا للسكر، مبيعات بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 33%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 21%، وأرجعت ذلك أن حالة السوق لم تسمح ببيع منتج السكر منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى عدم توافر السيولة وزيادة السحب على المكشوف مما ترتب عليه زياد الفوائد المدينة، وانخفاض كميات الإنتاج هذا العام بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات العرضية (تفل البنجر والمولاس) عن العام السابق.

وحققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات نشاط بلغت 54.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 38.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 42.43%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 41 مليون جنيه مقارنة مع 28.4 مليون جنيه بنسبة نمو 44%.

وحققت الشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، صافي مبيعات بلغت 317.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 157.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90.8 مليون جنيه مقارنة مع 21.7 مليون جنيه.

وحققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، إيرادات بلغت 101.1 مليون دولار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 101.8 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 0.68%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 57.7 مليون دولار مقارنة مع 43.7 مليون دولار، بنسبة نمو 31.83%.



شركة الصفوة



أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا في مادته الأولى بإلغاء ترخيص شركة الصفوة للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.