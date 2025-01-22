أخبار × 24 ساعة.. انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 بالمحافظات بداية فبراير

كتب: محمد الأحمدى

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الأوقاف تفتتح 44 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

‫وزير الزراعة يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى

وزير الخارجية يلتقى مع نواب البرلمان الأوروبى مقررى المجموعات السياسية المختلفة

وزير الثقافة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.. صور

وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد بالزيتون

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح "شهادة البكالوريا"

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان معرض "أجرى إكسبو" لمستلزمات الانتاج الزراعي

وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد فى بازار القاهرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان تنفيذ مشروع تشجير الطريق الدائرى