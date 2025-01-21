80.04 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

كتبت -مروة الغول

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وأحجم عن فرض رسوم جمركية جديدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا أو 0.14 % إلى 80.04 دولار للبرميل ،كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس الأكثر تداولًا 67 سنتًا إلى 76.72 دولار للبرميل عن إغلاق الجمعة ولم تكن هناك تسوية لأي عقود في السوق الأمريكية أمس الاثنين بسبب عطلة عامة وينتهي عقد فبراير اليوم الثلاثاء وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأعلن ترامب خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وقال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 %على الواردات من كندا والمكسيك من أول فبراير بدلًا من فرضها على الفور، مما ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.



