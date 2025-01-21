اليوم السابع
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مفتي الجمهورية يُعزى تركيا حكومةً وشعبًا فى ضحايا حادث حريق منتجع كارتال كايا

الثلاثاء، 21 يناير 2025 10:28 م
مفتي الجمهورية يُعزى تركيا حكومةً وشعبًا فى ضحايا حادث حريق منتجع كارتال كايا الدكتور نظير عيَّاد- مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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توجَّه الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء لجمهورية تركيا حكومةً وشعبًا في ضحايا الحريق المروِّع الذي اندلع بفندق في منتجع كارتال كايا بولاية بولو، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأعرب المفتى عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأُسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمَّدهم بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكَّد مفتى الجمهورية ضرورةَ التضامن الكامل مع تركيا في هذا المصاب الأليم، سائلًا الله أن يحفظ الشعوبَ كافة من كلِّ سوء ومكروه.







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تركيا

مفتي الجمهورية

حريق تركيا

دار الافتاء



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