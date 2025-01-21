اليوم السابع
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في منتصف اليوم.. أسعار الدولار والعملات الثلاثاء 21 -1 - 2025 أمام الجنيه المصري

الثلاثاء، 21 يناير 2025 02:31 م
في منتصف اليوم.. أسعار الدولار والعملات الثلاثاء 21 -1 - 2025 أمام الجنيه المصري اسعار الدولار
كتب محمد أسعد

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في منتصف اليوم؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء  21-1-2025.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.


وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.97 جنيه للشراء.

52.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.45 جنيه للشراء.

62.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.25  جنيه للشراء.

163.40 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.35 جنيه للشراء.

13.41  جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.66 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.75 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

 







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