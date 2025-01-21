سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-1- 2025 فى البنوك المصرية بمنتصف التعاملات

كتب مدحت عادل

ينشر اليوم السابع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-1- 2025، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر بمنتصف التعاملات، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 51.87 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.01 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 52.05 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 52.02 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.87 جنيه للشراء.

52.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.01 جنيه للشراء.

52.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.05 جنيه للشراء.

52.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.95 جنيه للشراء.

52.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.02 جنيه للشراء.

52.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.06 جنيه للشراء.

52.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

51.99 جنيه للشراء.

52.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.05 جنيه للشراء.

52.55 جنيه للبيع.