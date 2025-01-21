اليوم السابع
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اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21- 1-2025 أمام الجنيه

الثلاثاء، 21 يناير 2025 10:00 م
اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21- 1-2025 أمام الجنيه سعر الدولار في البنوك المصرية
كتب أحمد حسن

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استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21- 1-2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل فى  البنك المركزى المصرى اليوم  50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه  للبيع، فى بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و50.37 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.27 جنيه 50.37 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار  بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.


الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

 







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