أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-1-2025

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-1-2025.

إيقاف تداول 14 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية للأسمنت، وبريميم هيلثكير جروب، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمطورون العرب القابضة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تربح 11 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.04%، والعرب على 4.67%، واستحوذت المؤسسات على 17.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 120.4 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18.9 مليون جنيه، 324.9 ألف جنيه، 114.2 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 29826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 37091 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 13121 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 8480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11603 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3155 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.404 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.10%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 29.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.56%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 26.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.51%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 17.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.13%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 28.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.66%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 30.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.52%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 19.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.267 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.96%.