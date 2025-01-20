يهم طلاب الشهادة الإعدادية.. نماذج استرشادية وإجاباتها لامتحان الإنجليزي

كتبت – مرام محمد

يبحث كثيرٌ من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، عن نماذج استرشادية لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، تساعدهم على التدريب على شكل أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول، الذي يعقد غدًا الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نماذج استرشادية لامتحان مادة اللغة الإنجليزية بإجاباتها، تتضمن أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج، وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، نقدمها في السطور التالية:





































وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مديرى الإدارات، ووكلاء الإدارات، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

وحث القيادات على ضرورة متابعة سير العمل داخل مراكز توزيع الأسئلة وضمان عدم وجود أى تأخير أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

وشدد على منع اصطحاب أى أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل اللجان لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أى محاولات غش.

وأكد أن أى محاولات للإخلال بالنظام سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.