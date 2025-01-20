وصول حافلات أسرى فلسطين المفرج عنهم لغرب رام الله.. والاحتلال يقمع أهاليهم

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وصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى مدينة بيتونيا، غرب رام الله، بعد إطلاق سراحهم من سجن عوفر الإسرائيلي، في إطار الدفعة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" والذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة بوساطة مصرية أمريكية قطرية.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذين تجمعوا للاحتفال بالأسرى المفرج عنهم، مستخدمة قنابل الصوت والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابات بالاختناق.

وكانت هيئة السجون الإسرائيلية قد أعلنت إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا.

وكانت المحتجزات الإسرائيليات الثلاث قد وصلن إلى مستشفى في تل أبيب، بعد الإفراج عنهن، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب إنه كان له الفضل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

ونسبت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إلى ترامب قوله، خلال "تجمع النصر" بساحة "كابيتال وان" في واشنطن العاصمة: "لقد توصلنا هذا الأسبوع إلى اتفاق وقف إطلاق نار ملحمي، كخطوة أولى نحو السلام الدائم في الشرق الأوسط".

وقدم ترامب الشكر إلى مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على المساعدة في تعزيز الاتفاق.