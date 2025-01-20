وزيرا الزراعة فى مصر ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز التعاون فى المجالات الزراعية

كتبت أسماء نصار

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نظيره أبوبكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي بدولة نيجيريا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات والأنشطة الزراعية المختلفة، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة .

أكد "فاروق" على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون فى الاستثمار الزراعي خاصة مشروعات إنتاج وتصدير المعدات الزراعية في ضوء وجود بعض الشركات بالسوق النيجيرى.

وأكد على تعزيز التعاون في انشطة الإنتاج الحيوانى والتقاوى المحسنة، وتصنيع الأسمدة والمبيدات، مشيرًا إلى أن مصر لديها إستعداد لتقديم خبراتها إلى الاشقاء فى نيجيريا فى مجال ترشيد مياه الرى والتدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات والابتكارات الزراعية والبحوث الزراعية.

أكد وزير الزراعة كذلك على دعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه للاستثمار في مجال الزراعة والأمن الغذائى.

كما أشار إلى تجربة مصر في التمويل الزراعي عبر البنك الزراعى المصرى فى ضوء توافر اكثر من 1150 فرع للبنك بقري ومحافظات الجمهورية المختلفة، و مبادرات البنك المركزي لدعم المزارع المصري لتحفيزه على الانتاج وقيام وزارة الزراعة بتبني نظم الزراعات التعاقدية، ومنظومة كارت الفلاح وكذا تجرية التحول الرقمي التي تتبناها وزارة الزراعة الآن فى متابعة وحوكمة ملف الأسمدة وغيرها من مستلزمات الانتاج الزراعى.

من ناحيته وجه الوزير النيجيرى الشكر لنظيره المصري معربا عن امتنانه لمصر وقيادتها السياسية لتقديمها الدعم لبلاده.

كما أكد على اتفاقه مع كل المجالات التي تم طرحها خلال الاجتماع للتعاون بين البلدين.

اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية من الجانبين تجتمع بشكل دوري والقيام بتحديد اوجه التعاون لتضمينها بمذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون فضلا عن اهمية سفر وفد إلى دولة نيجيريا يضم خبراء ومسئولين من وزارة الزراعة وكذلك البنك الزراعي والقطاع الخاص لتحديد أولويات البلدين ووضع خريطة طريق من أجل تعزيز التعاون .

كما أعلن وزير الزراعة المصري عن استضافة 10 مبعوثين من نيجيريا لتدريبهم في مصر بالمركز الدولى للزراعة حضر الاجتماع بعض قيادات الوزارتين والقطاع الخاص في مصر ونيجيريا.

وعقب الاجتماع قام الوزير النيجيرى بزيارة الى وحدة التحول الرقمي وكارت الفلاح بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية واطلع على التجربة المصرية في الخدمات الإلكترونية.

وفي سياق متصل، قام وزير الزراعة النيجيري بزيارة البنك الزراعي المصري لتعزيز التعاون المشترك، ونقل الخبرات وكان في استقباله سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك .

وتفقد الوزير أثناء زيارته مقر مركز المعلومات (الداتا السنتر) الخاصة بالبنك واطلع على تطورات العمل بالبنك الزراعي المصري والتكنولوجيا المصرفية الحديثة، مشيدا بالتطور الهائل الذي شهده البنك مؤخرا.

ومن جانبه قال الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة إن وزير الزراعة النيجيري سوف يقوم بعدة زيارات ميدانية لمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية وكذلك بعض المزراع ومشروعات القطاع الخاص العاملة في قطاع الزراعة وتصنيع المعدات الزراعية والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول العالم المختلفة من بينها دول الاتحاد الأوروبي.