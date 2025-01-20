هيئة الدواء: تسجيل 2500 صيدلية جديدة تغطى احتياجات المواطنين

كتب وليد عبد السلام

أكدت هيئة الدواء المصرية استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية ، مشيرة إلى العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.

وقال الدكتور ياسين رجائى المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية لـ"اليوم السابع" إن الأدوية المستوردة مثلت نسبة 5.56% كـ(عدد وحدات) ونحو 28.3% كـ(قيمة مالية)، من حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2023.

وتابع: أنه تم فى عام 2024 ترخيص 2500 صيدلية كما تم افتتاح 123 خط إنتاج جديد وعمل مضبوطات لأدوية معربة ومجهولة المصدر بـ 270 مليون جنيه.

واستكمل: تم تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد مبيعات بعضهم على المؤسسات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنوياً، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.