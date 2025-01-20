نجاة 21 باكستانيا من حادث غرق سفينة المهاجرين قبالة الساحل المغربى

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الباكستانية، نجاة 21 باكستانيًا من حادث سفينة المهاجرين التى تعرضت للغرق فى حادث بحرى وقع قبالة مدينة داخلة المغربية الساحلية على المحيط الأطلنطى.



وذكرت الوزارة - فى بيان - أنها على اتصال مستمر مع السلطات المغربية لضمان تقديم المساعدة المناسبة للناجين، مشيرة إلى أن السفارة الباكستانية فى الرباط سعت بالفعل -من خلال القنوات الدبلوماسية- إلى تقديم المساعدات الفورية للرعايا الباكستانيين المضارين من جراء هذا الحادث، حيث أمدتهم بالمؤن اللازمة، بما فيها الغذاء والماء والأدوية والملابس، مشيرةً إلى أن السلطات المحلية المغربية فى مدينة داخلة توفر المأوى والرعاية الطبية لهم، استجابةً لطلب السفارة الباكستانية، وأن فريقًا قنصليًا من السفارة يتواجد فى مدينة داخلة للإشراف على جهود الإغاثة، بالتنسيق مع السلطات المحلية.



وأضاف البيان أن الحكومة الباكستانية ما زالت تقوم بالتنسيق مع السلطات المختصة فى المغرب لضمان تقديم الدعم الشامل للرعايا الباكستانيين المضارين ولترتيب إجراءات إعادتهم إلى بلادهم.