اليوم السابع
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الإثنين، 20 يناير 2025 12:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نتنياهو: ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب

الإثنين، 20 يناير 2025 12:00 ص
نتنياهو: ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب نتنياهو
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ملتزم بإعادة جميع المحتجزين في غزة، وتحقيق كافة أهداف الحرب.


وأضاف نتنياهو - في تصريحات نقلتها قناة "أي 24" الإسرائيلية تعليقا على الإفراج عن 3 أسيرات في غزة - أن هذا يأتي في إطار تحقيق أهداف الحرب.







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