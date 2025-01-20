نتنياهو: ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ملتزم بإعادة جميع المحتجزين في غزة، وتحقيق كافة أهداف الحرب.



وأضاف نتنياهو - في تصريحات نقلتها قناة "أي 24" الإسرائيلية تعليقا على الإفراج عن 3 أسيرات في غزة - أن هذا يأتي في إطار تحقيق أهداف الحرب.