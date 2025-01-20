مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 6 رحلات طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 6 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية من بين 110 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أول أمس السبت حتى الجمعة المقبل.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 6 رحلات طيران، بينها رحلتين من المطارات الألمانية المختلفة، حيث يعتبر الألمان من الجنسيات الأكثر وصولاً لمرسى علم، كذلك رحلتين من المطارات البولندية، ورحلة داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من التشيك .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من أول امس السبت حتى الجمعة المقبلة 110 رحلات طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.