اليوم السابع
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مزاد علنى لبيع محال تجارية ووحدات سكنية بالغردقة.. تفاصيل

الإثنين، 20 يناير 2025 09:00 ص
مزاد علنى لبيع محال تجارية ووحدات سكنية بالغردقة.. تفاصيل وحدات الإسكان
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنظم محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، مزاد علنى لبيع محال تجارية ووحدات سكنية بمدينة الغردقة، وذلك الساعة الثانية عشر ظهرا بمجمع إعلام الغردقة أمام مديرية أمن البحر الأحمر.

وأكدت محافظة البحر الأحمر فى إعلانها، أنه سيتم بيع 84 وحدة سكنية فى العمارات الواقعة بجوار مجمع خدمات الدهار، بالغردقة، كما سيتم بيع 20 وحدة سكنية، و4 استوديهات و2 روف عمارة، ووحدة سكنية بمدخل عمارة 1 فى العمارات الواقعة أمام حديقة الأسرة.

كما سيشمل المزاد 2 وحدة سكنية ومحلا تجاريا بعمارة رقم 5 بشارع باتا بالغردقة، وأكدت أن التأمين المؤقت لكل وحدة سكنية أو إدارية أو استوديو أو محل تجارى، 100 ألف جنيه.

وأكدت المحافظة فى إعلانها أن كراسة الشروط تطلب من ديوان عام المحافظة بمبلغ 350 جنيها.

إعلان وحدات الإسكان
إعلان وحدات الإسكان






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