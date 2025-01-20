محافظ دمياط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

دمياط - هيثم مراد

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2024 / 2025، استهدفت إدارة فارسكور التعليمية و إدارة دمياط التعليمية، وذلك بحضور الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتواصل محافظ دمياط، مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان حيث أعرب لهم عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد، كما تابع آلية العمل داخل غرف الكنترول وكذلك عملية نقل أوراق الأسئلة و كراسات الإجابة.

ووجه "الشهابي" تعليمات مشددة، بشأن تحقيق الانضباط داخل اللجان ومواجهة أية محاولات للغش، فضلا عن توفير المناخ الملائم للطلاب وتوفير كافة الاحتياجات بما يضمن الخروج بالامتحانات في أفضل صورة.

وشدد محافظ دمياط، على متابعة غرف العمليات بشكل دوري لسير الامتحانات وذلك للتعامل بصورة فورية مع أية طوارئ قد تحدث أثناء فترة الامتحانات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط، قد أعدت 167 لجنة لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية 2025، و يؤدوي 34 الف و 981 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية في دمياط على مستوى 10 إدارات تعليمية داخل المحافظة.