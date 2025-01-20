محافظ دمياط يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

دمياط معتز الشربيني

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025. شملت الجولة مدرستي الحوراني الإعدادية المشتركة بإدارة فارسكور التعليمية، ومدرسة الشهيد الحسيني سلطان الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم.

يؤدي اليوم نحو 34,981 طالبًا وطالبة امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة في 167 لجنة موزعة على عشر إدارات تعليمية على مستوى المحافظة. وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على مستوى الامتحانات من خلال التحدث مع الطلاب، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.

تابع المحافظ أيضًا سير العمل داخل الكنترول وآليات نقل أوراق الأسئلة والإجابات، موجهًا بتوفير أجواء مناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مع ضمان تلبية كل الاحتياجات لتحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش. كما شدد على استمرار المتابعة الدورية عبر غرفة العمليات المركزية بالمديرية لحل أي مشكلات قد تظهر، مع انتهاء الامتحانات المقرر في 23 يناير الجاري.

وأكد الدكتور الشهابي على التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات من محيط اللجان، إلى جانب وجود زائرة صحية بكل لجنة لضمان التعامل مع أي حالات صحية طارئة بين الطلاب.

من جانبه، أشار ياسر عمارة إلى جاهزية المديرية لبدء الامتحانات، موضحًا أن اللجان تم تجهيزها مسبقًا، مع تفعيل غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات ميدانيًا وتقديم الدعم اللازم.