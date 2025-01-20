محافظ دمياط يتابع مشروعات "حياة كريمة" بمركز كفر سعد.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بعدد 28 مشروعا بمركز كفر سعد، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وممثلى الجهة المُنفذة، بينها جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير وجميع ممثلى القطاعات الخدمية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وتناول الاجتماع، استعراض نسب التنفيذ بمشروعات قطاع الصرف الصحى والمياه، حيث جاء على هذا الصعيد، مناقشة المعوقات والمشكلات التى تم رصدها بهذا القطاع وآليات تلافيها، ووضع خطة لاستكمال الأعمال بالخطوط والوصلات المنزلية وكذلك الخطط الزمنية للانتهاء من المحطات والمشروعات بذلك القطاع .

وبحث محافظ دمياط خطة التنفيذ بشبكة الطرق الداخلية التى يقوم بها جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، وكذلك الطرق الرئيسية التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى، واطلع على نسب التنفيذ والجدول الزمنى للانتهاء من الأعمال بالكامل.

كما تابع أيضًا الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بقطاعات المرافق وتبطين الترع والحماية المدنية وأبراج المحمول، وناقش كذلك الموقف الحالى للمنشآت الخدمية بالقطاعات المختلفة، والتى شهدت مابين أعمال رفع كفاءة وإنشاء جديد و استكمال توصيل منظومة الاتصالات بالمجمعات الحكومية، للتشغيل وتحقيق خطة التحول الرقمى، وبحث "المحافظ" أيضًا موقف مشروع سكن كريم، حيث يجرى إعداد ملف وفقاً لبحث شامل للحالات المستحقة للتسكين .

ووجه الدكتور أيمن الشهابى على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، لتلافى اى تعارض بالأعمال، و أكد على الدفع بمعدلات التنفيذ بكافة المشروعات و وضع خطة عمل بالتوازى، لنهو الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجه "محافظ دمياط" بالالتزام بالمواصفات الفنية خلال التنفيذ وتلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها، مشيرًا الى اهتمام المحافظة بملف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتباره مشروع قومى عملاق يحقق رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالقرى .

ومن جانبها، أشارت نائب المحافظ إلى متابعة هذا الملف بشكل دورى، سواء من خلال الاجتماعات الدورية أوالزيارات الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها، للوقوف على المعوقات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يساهم فى تحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ و رؤية المبادرة لتطوير الريف المصرى وتنميته وخدمة أهالى المركز .