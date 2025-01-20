محافظ بورسعيد يطمئن من طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى امتحان اللغة العربية

بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

أكد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

جاء ذلك خلال تفقده، سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لبعض من المدارس الحكومية والخاصة بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، رافقه خلالها طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه التقى محافظ بورسعيد بالطلاب، داخل لجان الامتحانات، حيث حرص على التأكد من مدى ارتباط الأسئلة بالكتاب المدرسي في مادة اللغة العربية التي يؤديها الطلاب اليوم.

ووجه عددا من الأسئلة للطلاب للتعرف عن مدى سهولة أو صعوبة الامتحان .

يذكر أنه بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذي يؤدون الامتحانات ببورسعيد 14750 طالب وطالبة وعدد اللجان 58 لجنة امتحانية، وتضم مدرسة بوسعيد الثانوية بنات، طلاب مدارس اليونانية الخاصة والراعي الصالح وليسية الحرية والمشير الإعدادية للبنات والراهبات الفرنسيسكانيات وسانت ماري الخاصة باجمالى 24 لجنة فرعية تضم 462 طالب وطالبة.



المحافظ خلال تفقد اللجان



حوار المحافظ مع إحدى طالبات الإعدادية



احدي لجان الإعدادية من الداخل