محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025 بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، ووصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية وعددٌ من المسئولين المعنيين.

وتفقّد سير الامتحانات داخل لجان مدرستي "الشهداء" و"صلاح الدين الإعدادية"، واطمأن على عدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب. كما أكّد على الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مُوجّهًا بصرف مكافأة لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية بالفصل الدراسي الأول.



