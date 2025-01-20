محافظ المنوفية يسلم كراسى متحركة ومساعدات مالية ومواد غذائية لـ60 حالة إنسانية

المنوفية - محمد فتحى

تواصل محافظة المنوفية سلسلة اللقاءات الدورية لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الاولى بالرعاية والحالات الإنسانية الأكثر استحقاقا بنطاق المحافظة، حيث سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية كراسي متحركة لذوى الهمم ومساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية وبطاطين وكوتشيات لــ (60) حالة إنسانية بقيمة مالية (500 ألف جنيه) لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد، الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة، محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، متدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب "برنامج المرأة تقود للتنفيذيات".

وخلال اللقاء، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذا اللقاء وتواجده بين أبناء المحافظة ، قائلاً: أنا في خدمتكم ومكتبي مفتوح دائماً وتحت أمركم في أي طلب ، مؤكداً حرصه علي تنظيم تلك اللقاءات بصفة دورية ومستمرة مع الحالات الإنسانية وذوي الهمم لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم ، مشيراً إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة بعد فحصها من قبل لجنة المساعدات واستيفاء كافة المستندات لتحديد مدى استحقاقها لتقديم خدمة متميزة من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي.

وحرص محافظ المنوفية، على الاستماع للحالات للاطمئنان علي ظروفهم الصحية والمعيشية ، موجهاً وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 15 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والاعصاب والرمد والرصد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 4 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 15 حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية ، فضلاً عن توجيه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد و بطاقات تموين لـ 30 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة لهم.

وفى نهاية اللقاء، أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لدعم محافظ المنوفية الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم وتقديم يد العون لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.