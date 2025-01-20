اليوم السابع
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محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان السيطرة على حريق قرية أجهور الصغرى

الإثنين، 20 يناير 2025 12:53 ص
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان السيطرة على حريق قرية أجهور الصغرى الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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انتقل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، لمتابعة أعمال السيطرة على حريق هائل نشب في أحد ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات المحافظة، في تمام الساعة الـ11 مساء الأحد، بلاغا يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

وعلي الفور توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، والعميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إلي موقع الحادث.

وأوضحت المحافظة، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، بالإضافة إلى 4 سيارات من المنطقة الجغرافية بمسطرد، ولا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية.

أثناء نشوب الحريق
أثناء نشوب الحريق

 

النيران تلتهم الثلاجات
النيران تلتهم الثلاجات

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق الثلاجات
حريق الثلاجات

 







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اخبار القليوبية

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ثلاجة حفظ الخضار والفاكهة

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القناطر الخيرية






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