محافظ الفيوم يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، والتى تستمر حتى يوم الخميس المقبل، بهدف الاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وذلك بحضور الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم.

شملت جولة المحافظ، تفقد لجان الامتحانات بمدرسة النهضة الإعدادية للبنات، والتي تضم عدد 20 لجنة فرعية، بإجمالي عدد 398 طالبةً، كما تضم لجنة لطالبات المنازل، بإجمالي عدد 18 طالبةً، ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي، والتي تضم عدد 17 لجنة فرعية، بإجمالي عدد 346 طالباً وطالبةً.

خلال الجولة، اطمأن المحافظ على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة، ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان، كما اطمأن علي توزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامتهم، مشدداً على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع تكثيف أعمال النظافة بالمدارس.

كما شدد المحافظ، على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، والعمل على راحة الطلاب وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لمنع التزاحم، موجهاً بسرعة رفع كافة الإشغالات، من الطرق المؤدية للمدارس التى بها لجان لامتحانات الشهادة الإعدادية، بهدف التيسير علي الطلاب، وكذا رفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والميادين العامة.

فيما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025، بلغ 75 ألفاً و804 طالباً وطالبةً، موزعين على عدد 270 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مضيفاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري، لافتاً إلى أن امتحانات الشهادة الاعدادية، انطلقت أول أمس السبت الموافق 18/1/2025، بمادتي اللغة العربية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتختتم يوم الخميس المقبل الموافق 23/1/2024 بمادة الدراسات الاجتماعية.

وأضاف، أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول لعام 2024/2025، موزعة على الإدارات التعليمية كالتالي: إدارة شرق الفيوم التعليمية 43 لجنة، بإجمالي 11493 طالباً وطالبةً، وإدارة غرب الفيوم 32 لجنة، بإجمالي 9957 طالباً وطالبةً، وإدارة سنورس التعليمية 44 لجنة، بإجمالي 13090 طالباً وطالبةً، وإدارة إطسا 60 لجنة، بإجمالي 14549 طالباً وطالبةً، وإدارة إبشواي التعليمية 27 لجنة، بإجمالي 8432 طاباً وطالبةً، وإدارة طامية 33 لجنة، بإجمالي 10617طالباً وطالبةً، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 21 لجنة، بإجمالي 7666 طالباً وطالبةً.