محافظ الدقهلية: لجنة فنية من حي شرق لمراجعة وحصر المباني الآيلة للسقوط

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، عدد من شوارع مدينة المنصورة للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من حسن عمل منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والتزامها بالأسعار والإعلان عنها في مكان واضح.

وكلف محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة لحصر المباني بمنطقة ميت حدر ومراجعتها وبيان الإجراءات المتخذة سابقا من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مباني آيلة للسقوط أو تمثل خطورة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما كلف محافظ الدقهلية الأستاذ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بسرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال تركيب الانترلوك بشارع أحمد الحسينيخ بميت حدر في إطار أعمال تطويره ورفع كفاءته وتحسين المظهر العام للمنطقة، وتفقد شارع بنك مصر بالمنصورة ووجه لرئيس الحي برفع جميع الإشغالات بالشارع، ورفع أي مخالفات تعوق حركة السير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات تشوه المظهر الحضاري أو تعطل حركة المرور، والتأكيد على الحفاظ على مستوى النظافة.

كما تفقد محافظ الدقهلية منفذ بيع خضراوات وفاكهة ووجه لصاحبه بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بالمنفذ يوميا وعلى مدار الساعة، كما كلف وكيل وزارة التموين بمراجعة الأسعار والمرور بشكل يومي على جميع منافذ البيع، وأكد على ضرورة المتابعة اليومية من قبل مديرية التموين لمستوى الأداء في الأفران والالتزام بالمواصفات المطلوبة لرغيف الخبز.