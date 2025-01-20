محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الإعدادية بمعهد الفتيات الأزهرى بالشيخ زايد

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، انتظام سير الامتحانات بمعهد الفتيات الأزهرى في الشيخ زايد، وذلك في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

واطمأن المحافظ خلال جولته على انتظام العمل باللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الامتحانات، وتوافر كل التسهيلات، منبهًا على أهمية توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتفقد محافظ الجيزة، صباح اليوم، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الاعدادية بمدرسة الحي الأول في الشيخ زايد، منبهًا على متابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ويتابع المحافظ، انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، إذ يختتم جولته، اليوم، بتفقد اللجان الامتحانية بمدرسة الأورمان الثانوية بنات بالدقي، ومدرسة الشهيد هشام شتا بالعمرانية.