محافظ الجيزة: اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال امتحانات الإعدادية

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، وذلك خلال جولة أجراها صباح اليوم الإثنين على عدد من مدارس المحافظة، حيث يؤدي 212 ألف و778 طالبًا الامتحانات داخل 702 لجنة امتحانية.

شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس (الأورمان الثانوية بنات بحي الدقي)، و(هشام شتا الإعدادية بنات بحي العمرانية) و(الحي الأول الرسمية للغات)، و(معهد الفتيات الأزهري بمدينة الشيخ زايد).

واطمئن المحافظ خلال الجولة على انتظام العمل باللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات وتوافر كافة التسهيلات الي جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية للتعامل مع اي حالات طارئة للطلاب.

وشدد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الجيزة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب.

وحرص المحافظ علة متابعة موقف الأحياء والمراكز والمدن والخاص بتمهيد محيط اللجان ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين، مشددًا على الوحدات المحلية بضرورة منع أية مصادر للضوضاء أو تجمعات القمامة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته المهندسة مروة حسين أمين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور أيمن عبود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالجيزة، ومحمد رزق رئيس حي الدقي، وأحمد جلال رئيس حي العمرانية.



لجان امتحانات الشهادة الغعدادية



لجان امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في الجيزة



محافظ الجيزة يتفقد لجان الامتحانات



محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية