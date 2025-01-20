محافظ أسوان يتابع أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتى من ضمنها عرض الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحد من تعاطى وإدمان المخدرات.

وأشاد المحافظ، بالجهود التى يبذلها الشباب المتطوعين بالصندوق وتضافر الجهود لحماية المجتمع والمواجهة الحاسمة لمختلف السلوكيات السلبية.

فيما شارك المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ فى فعاليات عرض محاور الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والتى تم تنظيمها بقاعة مكتبة مصر العامة بحضور القيادات الدينية والتنفيذية.

وأوضح، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم إجتماعات نصف شهرية لتقييم ما تم تنفيذه من أنشطة وحملات وقائية ومعاونة صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى فى تنفيذ خطته بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وفى السياق، أوضحت ولاء سعد عرفه، منسقة الصندوق بأسوان، أن محاور الخطة تشتمل على الوقاية الأولية الشاملة ، والكشف المبكر الخاص بقانون 73 لسنة 2021 لشغل الوظائف والإستمرار فيها ، مع دعم وإتاحة الخدمات العلاجية ، وتدريب القيادات الشبابية والتخصصية والإهتمام بالأبحاث العملية للشباب ، وتكثيف التوعية بالقانون.

وأضافت، أن صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق رصد جوائز لشباب الباحثين لأفضل بحث علمى عن قضية المخدرات ، وتم الإعلان عن المسابقة على المنصة الرقمية للصندوق ، وهو الذى يتكامل مع مضاعفة أنشطة الصندوق بجميع الجهات المعاونة كالأوقاف والأزهر والكنيسة والتضامن الإجتماعى والتعليم والشباب والرياضة والصحة من خلال رؤساء الوحدات المحلية ومتطوعى الصندوق على مستوى المحافظة ، وتبادل الخبرات فى التنفيذ بين الجهات ونقل الخبرة مع وضع آليات تقييم لأثر الحملات وتوفير البيانات المطلوبة بمعاونة الصندوق ، وهو الذى يتوازى مع وضع إعلانات لخدمات الصندوق بالوحدات المحلية والتوجية لمركز العزيمة لعلاج الأدمان بمدينة أسوان الجديدة حيث تقدم المشورة العلاجية من خلال الخط الساخن 16023 مجاناً وفى سرية تامة.



نائب محافظ أسوان



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