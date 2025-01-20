متى يبدأ لبن الأم في النزول بعد الولادة ؟ وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن لبن الأم يبدأ في النزول باليوم الثالث من الولادة طبيعي أو قيصري.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : لبن الأم الذي ينزل في الأيام الأولى هو "لبن السرسوب".

واستكملت : يجب على الأم الانتظار وعدم إدخال اللبن الصناعي.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه لم يثبت حتى الآن أن لبن الأم من الممكن أن يسبب حساسية للأطفال، وتابعت: يفضل تأجيل منتجات الألبان بكل مشتقاتها إلى بعد السنة الأولى من عمر الطفل لتجنب زيادة معدلات حدوث حساسية للأطفال.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية تقوى العلاقة بين الأم والطفل، كما تقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدى، وتابعت: الرضاعة الطبيعية ضرورة على الأقل لمدة عام لأنها تقلل من فرص إصابة الأم بسرطان الثدى.



وتابعت، أن الرضاعة الطبيعية تسهم فى حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما يساعد على الشفاء من الأمراض سريعا.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمال الإصابة بالسرطان فى منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض.



كانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية، والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا، واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.



وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل بناء على طلبه أى كلما يرغب فى الليل أو النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن.