لقطات لاحتفالات فى شوارع الضفة الغربية بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

محمد جمال

شهدت شورع الضفة الغربية، احتفالات بالألعاب النارية بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورا للأسيرات الفلسطينيات بعد تحريرهن بموجب صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

🎥 احتفالات في بيتونيا غرب رام الله مع وصول حافلات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل في #الضفة_الغربية#غزة_تنتصر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/nz7uL2CB0A — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 20, 2025

أكدت هيئة السجون الإسرائيلية أنه تم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر العسكرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

بدأت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم تتحرك من سجن عوفر الإسرائيلى العسكرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

رايات حماس فى الضفة الغربية رغما عن سلطة عباس و اجهزته العميلة ، عباس الكلب يسلم النساء فى اطار التنسيق الامنى مع الكيان و حماس تحررهم بالدم و السلاح ، فليخساء المطبعيين الخونة احذية الصهاينة. #غزة_تنتصر pic.twitter.com/k2vyKpwoRZ — NADJIB ABDI (@2Jouba) January 20, 2025

جاء ذلك بعد تأخير فى الإفراج عن الدفعة الأولى للأسرى الفلسطينيين بعد مضي أكثر من 7 ساعات على تسليم الأسيرات الإسرائيليات.



أكد مكتب الأسرى التابع لحماس أن عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون عوفر أظهرت أن هناك نقصا في أسيرة، مؤكدا أنه يجرى التواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر لإلزام الاحتلال بقائمة الأسرى المتفق عليها.



أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من محيط سجن "عوفر"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه فلسطينيين في محيط سجن عوفر غرب رام الله.



وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في الحادية عشرة صباح الأحد، الذى تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.



ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه التي يعتمد عليها القطاع، في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه



وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.



حافلات الأسرى فى فلسطين



أسيرات



الأسرى الفلسطينيات