كوريا الجنوبية: إقالة القادة العسكريين المتورطين بقضية الأحكام العرفية من مناصبهم

أ ش أ

وافق الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، على إقالة 4 من كبار القادة العسكريين رسميا من مناصبهم للاشتباه في مشاركتهم في محاولة الرئيس "يون سيوك-يول" التي لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إن القرار الذي تم اتخاذه في اللجان التأديبية التابعة لوزارة الدفاع والقوات البرية على التوالي، يشمل الفريق "يو إن-هيونغ"، رئيس قيادة مكافحة التجسس الدفاعي؛ والفريق "مون سانغ-هو"، رئيس قيادة الاستخبارات الدفاعية؛ والفريق "لي جين-وو"، رئيس قيادة الدفاع عن العاصمة؛ والفريق "كواك جونغ-كيون"، قائد قيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية.

ويشتبه في أن هؤلاء القادة شاركوا في عمليات الأحكام العرفية خلال محاولة "يون" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، حيث ستقوم الوزارة بإخطار القادة الأربعة رسميا بالقرار.

وتجري الوزارة حاليا مراجعة قانونية للتدابير التأديبية المحتملة لرئيس أركان الجيش الجنرال "بارك آن-سو"، الذي شغل منصب قائد الأحكام العرفية.