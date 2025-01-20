قصة نجاح 3 لاعبات من قنا يحصدن بطولة الجمهورية لـ"الجمباز" لأول مرة.. صور

قنا صابر سعيد

رغم أن سنوات قليلة مرت علي بدء اللعبة في محافظة قنا إلا أن بطلات قنا الصغار استطاعوا أن يصلوا لمراحل متقدمة فيها بحصولهم علي 3 مراكز أول جمهورية في بطولة الجمباز التي أقيمت مؤخرا في القاهرة، ليثبتن أنه لا مستحيل حينما يريد الإنسان حتى إن كانت لعبة غير منتشرة ولها مراحلها العمرية المحددة هنا في محافظة قنا لعدم تقبلها.

بخفة ومهارة يؤدي الصغار تمارين اللعبة داخل أحد الأماكن المخصصة لذلك، على يد أول مدربة جمباز في قنا، للوصول إلي المهارات المطلوبة التي تؤهلهم للمشاركة في بطولات محلية أو خارج مصر، ورغم أعمارهم السنية الصغيرة إلا أنهم يؤدون المهارات بدقة ورشاقة أعجبت لجنة التحكيم في البطولة واستطاعت اللاعبات أروى طليحي عبد الرحيم، يسر إبراهيم سيد، رهف أحمد فؤاد، الحصول علي بطولة الجمهورية.

قالت فاطمة حسن، مدربة جمباز، إنه منذ 9 سنوات بدأت في مجال تدريب الجمباز ورغم عدم تقبل عدد كبير للعبة إلا أنها أصرت علي استكمال المشوار التدريبي وحصلت 3 لاعبات علي مراكز أولى علي مستوى الجمهورية في البطولة التي نظمها الإتحاد المصري للجمباز مؤخرا واستطاعوا تنفيذ ما يطلب منهم.

وأوضحت حسن، أن اللاعبات أروى طليحي عبد الرحيم، يسر إبراهيم سيد، رهف أحمد فؤاد، من اللاعبات المميزات التي شاركت بهم في البطولة وهناك عدد كبير من اللاعبات الصغار الذين يمتلكون مهارة ومرونة تؤهلهم للبطولات المختلفة، وتعتمد تمارين الجمباز على المرونة والتركيز في التمارين واللياقة مع اتباع نظام غذائي خاص.

وأشارت فاطمة، إلي أن من مميزات الجمباز يعطي مرونة لجسم الشخص سواء من الفتيات أو الشباب مع زيادة قوة التركيز والثقة بالنفس، فهناك عدد من التمارين التي تزيد الثقة بالنفس، لافتة أن اللعبة بدأت في الانتشار مع تقبل وحب أولياء الأمور لها في الوقت الحالي.



المدربة وسط اللاعبات



اللاعبات الحصلات علي بطولة الجمهورية



يسر ورهف وأروى



