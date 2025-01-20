عمدة واشنطن تحذر من عاصفة قطبية تضرب المدينة وتتسبب فى انخفاض درجات الحرارة

محمد جمال

أطلقت عمدة مدينة واشنطن تحذيرات بشأن عاصفة قطبية تهب على المدينة وتتسبب في انخفاض حاد لدرجات الحرارة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ودفعت التوقعات بطقس جليدى يوم الاثنين ترامب إلى نقل احتفالات التنصيب من الجبهة الغربية الشهيرة لمبنى الكابيتول الأمريكى إلى قاعة الكابيتول، ونقل العرض على طول شارع بنسلفانيا إلى ساحة كابيتول وان.

وسيتم تنصيب ترامب فى قاعة الكابيتول تماما الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت شرق أمريكا، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم يلقى الرئيس الجديد خطاب التنصيب، والذى يحدد عادة أسلوب ولايته التى تستمر أربع سنوات، وقال ترامب لشبكة إن بى سى نسوز إن الفكرة ستكون الوحدة والقوة وأيضا كلمة العدالة.

وتعد هذه المرة الأولى منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى فى يناير 1985، التى يتم فيها نقل الحدث الأهم فى التنصيب إلى قاعة مغلقة.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة واشنطن بوست إن أنصار الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب تجولوا حول واشنطن خلال عطلة الأسبوع يحاول معرفة أين وكيف سيشاهدون تنصيبه الذى تم نقله إلى الداخل بسبب درجات الحرارة المتجمدة. لكنهم لا يزالوا متحمسين.