عمدة لندن: شبح عودة الفاشية يطارد الغرب

وكالات

أبدى عمدة لندن صادق خان قلقه إزاء صعود من سماهم الشعبويين الرجعيين فى الدول الغربية، داعيا "التقدميين" إلى مواجهتهم، وذلك عشية تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وفى مقال رأى له نشرته أسبوعية "ذا أوبزرفر" البريطانية، كتب خان "يواجه التقدميون فى مختلف أنحاء العالم الغربى تحديا من شأنه أن يحدد شكل القرن، وبلغت المخاطر التى تواجه الديمقراطية الليبرالية أعلى مستوياتها".

وأشار السياسى المنتمى إلى حزب العمال الحاكم فى بريطانيا إلى صعود أقصى اليمين فى العديد من الدول الأوروبية، قائلا إن "شبح عودة الفاشية يطارد الغرب".

وأضاف أن الشعبويين تمكنوا من حذب مؤيدين جدد من خلال استغلال المخاوف الاقتصادية وتزايد انعدام الثقة فى المؤسسات السياسية ووسائل الإعلام.

وضرب عمدة لندن أمثلة من بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى توقعات بأن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا تقدما كبيرا فى الانتخابات الفدرالية المبكرة المقر إجراؤها الشهر المقبل، وتصدر حزب التجمع الوطنى استطلاعات الرأى للانتخابات الرئاسية فى فرنسا، و"بالطبع، فى الولايات المتحدة، عاد دونالد ترامب"، كما ورد فى المقال.

وعبر شبكة "بى بى سي"، رد وزير الخزانة البريطانى دارن جونز العضو فى حكومة كير ستارمر على تصريحات صادق خان قائلا إن الحكومة لا تؤيد مواقفه.

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وهذه ليست المرة الأولى التى يوجه فيها صادق خان انتقادات علنية لترامب، وقد اتهمه سابقا بـ"الشعبوية اليمينية المتطرفة"، فى حين قال ترامب فى العام 2019 إن خان -وهو أول رئيس بلدية مسلم لعاصمة غربية- "يقوم بعمل سيئ جدا فى مجال مكافحة الإرهاب".