علامات لا يمكن للمرأة تجاهلها.. قد تشير للإصابة بأورام الرحم

كتبت مروة محمود الياس

علامات السرطان في الغالب ما تكون صامتة، هكذا أكد تقرير نشر في موقع mdanderson الذى أكد أن المرأة بشكل خاص عليها أن تكون منتبهة لأية إشارات أو علامات ينذرها بها جسدها مبكرًا.

علامات وأعراض لا يجب أن تتجاهلها المرأة

التركيز على مجموعة من العلامات التي قد تنبئ بمشكلات صحية حقيقية تعانيها المرأة دون أن تعى ذلك منها:

الإفرازات المهبلية الدموية

من العلامات التي تؤكد وجود مشكلة بالرحم، ولا يمكن تجاهلها

التعب الدائم

من المشكلات التي يعانيها أغلب السيدات اللاتى تعانين من مشكلات رحمية.

فقدان الوزن الدائم

رغم كل المحاولات لاكتسابه، من العلامات التي تؤكد على وجود مشكلة بالرحم

النزيف

النزيف دومًا علامة غير صحية، ومنبهة لمشكلة رحمية، وقد يكون علامة دالة على سرطان عنق الرحم

اضطرابات بالشهية وفقدان لها

من علامات الأورام إذا كانت مصحوبة ببعض الأعراض سالفة الذكر.

تغير في عادات التبول

مثل دخول الحمام لأكثر من مرة، والتبول المستمر والضغط الدائم في المثانة.

تغيرات تظهر على الثديين

كوجود كتل أو تغيرات مفاجئة على الثديين وتحت الإبطين، والجلد الخارجي لهما.

ونصح التقرير بضرورة عدم إهمال أية سيدة لهذه العلامات المهمة، ويجب الكشف المبكر عن أي مشكلة مرضية تطرأ على الجسم والرحم بشكل خاص، خاصة المشكلات المرضية التي تخص المهبل والرحم والبطن الثدى، لأنها في الغالب دالة على مشكلات الأورام.