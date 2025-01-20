طلاب برنامج المساحة بجامعة بنى سويف الأهلية يزورون هيئة المساحة

بنى سويف هانى فتحى

نظمت جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، زيارة علمية لطلاب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية إلى إدارة المساحة الطبوغرافية بالهيئة المصرية العامة للمساحة، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وبحضور الدكتور شريف ممدوح مصطفي مدير برنامج المساحة ، والمهندس حسن عبد العال أحمد مدير عام إدارة الخرائط الطبوغرافية والدكتور تامر عمرون أستاذ مقرري الاستشعار من البعد وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجغرافية.

استمع الطلاب خلال الزيارة لشرح مفصل حول مراحل الرفع المساحي الميداني، واستخرج البيانات المساحية من الصور الجوية المجسمة، وعمليات المراجعة والتكويد الخرائطي في قسم نظم المعلومات الجغرافية، ثم مرحلة إنتاج الخرائط وطباعتها على الأجهزة الحديثة المخصصة لذلك، عقب الزيارة توجه الوفد إلى المتحف القومي للحضارة المصرية و استعرض القائمين على المتحف مراحل التطور الحضاري الذي مرت به مصر منذ عصر الإنسان الأول من ما قبل التاريخ ووصولاً للعصر المعاصر، مروراً بالحضارة المصرية القديمة والأدوات المساحية المستخدمة في إنشاء هذه الحضارة وأجهزة قياس الوقت ليلا ونهارا وأجهزة قياس الزوايا، والمقتنيات الحضارية لهذه الفترة وما تلاها في الفترة المسيحية ثم الفترة الإسلامية ،مع التعرف على أشهر المومياوات في تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الزيارة هو تعريف طلاب الجامعة بالهيئات ذات الصلة بالمنهج الدراسي لبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب العملي والميداني للطلاب، وتسعى إلى ربط المناهج الأكاديمية التي يتلقاها الطلاب بالجانب العملي، بهدف تدريب الطلاب عملياً وتأهيلهم لسوق العمل وتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات الميدانية، و تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق.