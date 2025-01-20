طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج يؤدون امتحانى الدراسات والهندسة.. فيديو

سوهاج ـ محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج، بعنوان "يا رب نجحهم.. طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج يؤدون امتحانى الدراسات والهندسة.. مباشر"، حيث تناول البث قيام ما يقرب من 93 ألف طالب وطالبة بأداء الامتحان اليوم بالشهادة الإعدادية على مستوى 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارات محافظة سوهاج.

ويؤدى الطلاب الامتحان بمادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة على فترتين حيث بدأت الامتحانات أول أمس السبت 18 من يناير بمادة اللغة العربية، والتي استمرت على مدار ساعتين ونصف، ومن جانبه شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

ويستكمل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025 في محافظة سوهاج اليوم الاثنين كالتالى :يوم الاثنين 20 يناير 2024: مادة الدراسات الإجتماعية + مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 21 يناير 2024: مادة العلوم + مادة التربية الدينية.

يوم الأربعاء 22 يناير 2024: مادة الجبر والإحصاء+ مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات،

يوم الثلاثاء 23 يناير 2-24: مادة اللغة الأجنبية الأولى + مادة التربية الدينية.

كما حددت المديرية إمتحانات المستوى الرفيع للمدارس الخاصة ومدار س اللغات الرسمية 22 / 12 / 2-24 لمادتى اللغة الفرنسية، والألمانية، ويوم 24 / 12 / 2024 لمادة اللغة الإنجليزية.