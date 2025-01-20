طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية أثناء دخول لجان الامتحانات.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء توافد طلاب الشهادة لدخول لجان الامتحانات.

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 398 لجنة لاستقبال 86 ألفا و696 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة 14 ألفا و154 رئيس لجنة، مراقب أول، مراقب، ملاحظ، إداري، بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدار خمسة أيام متصلة.

وأضاف أنه تم التأكيد على توافر كل التجهيزات ووسائل الحماية المدنية والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، فضلاً عن استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى.