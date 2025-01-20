طلاب إعدادية الغربية يستأنفون اليوم الامتحانات بمادتى اللغة الأجنبية والجبر

الغربية ـ مصطفى عادل

يستأنف طلاب الشهادة الاعدادية والمهنية بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأداء امتحان مادتى اللغة الاجنبية والجبر والإحصاء، حيث يؤدي 93240 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية العامة الامتحانات، داخل 418 لجنة، بينما يؤدي 4586 طالبا وطالبة من طلاب الإعدادية المهنية الامتحانات داخل 35 لجنة.

كان طلاب الشهادة الإعدادية قد بدأوا الامتحانات السبت 18 يناير بامتحان مادة اللغة العربية، وانتهت المديرية من أعمال تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب بتنظيف وتنظيم وفرش اللجان طبقاً لتعليمات لجنة الإدارة، وإعلان الجدول ومقار اللجان أمام جميع الطلاب، وتجهيز أغلفة الأسئلة والإجابات وكشوف المناداة، وبطاقات تحقيق الشخصية.

كما تم التنسيق مع كل من مديرية أمن الغربية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان، ومديرية الصحة والتأمين الصحي، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، ومنع الباعة الجائلين، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.

وشدد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان من قبل الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكيد على غلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميًا، ومنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة أثناء سير الامتحان، موجهاً بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية، لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة.

كما شدد أيضاً على تحقيق الانضباط الكامل باللجان، بدءً من البوابة الرئيسية للجنة، وحتى داخل جميع اللجان، والالتزام بسرعة التواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية بها، لضمان سرعة التعامل مع أية مشكلة قد تواجه سير الامتحان، مع ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل، وتقدير المسئولية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، لحظة بلحظة، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان، مؤكداً أنه تم التنبيه علي جميع الطلاب بالحضور قبل بداية اللجان بوقت مناسب، والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية سلكية أو لاسلكية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه على جميع السادة الملاحظين بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب.