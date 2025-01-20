طقس اليوم فى مطروح.. معتدل نهارا وتوقعات بهطول أمطار خفيفة ليلا

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الاثنين 20-1- 2025، طقس معتدل نهاراً غائم جزئياً مائل للبرودة ليلاً مع توقعات بهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية من المحافظة، وتسجل درجات الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 12 مئوية.

وتنتشر غيوم وسُحُب خفيفة، معظم الأوقات تعمل على حجب أشعة الشمس، مع استقرار حالة البحر، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 1: 2 متر، وتراجع نشاط الرياح، التي تُقدر سرعتها بـ 20 كيلومتر في الساعة، وتشهد فترة المساء انخفاض درجات الحرارة.

وشهدت الأيام الماضية، استقرار الأحوال الجوية وتراجع تكاثر السُحُب والغيوم وهطول الأمطار، التي شهدتها مختلف المناطق قبل أسبوع، حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة، على مناطق مختلفة، ساهمت في تراجع نشاط الرياح والأتربة، قبل أن تتحسن حالة الطقس وتستقر خلال اليومين الماضيين.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.